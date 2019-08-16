﻿田泰安新季有理想

由於騎師田泰安需要在下周五離港前往日本，參加周六起一連兩日在札幌競馬場舉行的世界星級騎師大賽，所以他自從日前開操之後，一直全程投入，盡量避免個人工作因離港幾天而受到影響。暫時他在開鑼日重頭戲特首盃，卜定策騎伯廄「有理共想」出戰。



上屆開鑼日特首盃，田泰安（下圖）夥拍「有理共想」跑第三，落後頭馬「勝得威」兩個半馬位，如今再人馬再度合作出賽，田泰安表示：「此駒上季角逐特首盃，當時其進度未足，更要蝕分上陣，所以跑得第三表現已算出色。事後此駒先後取得四場頭馬，亦證明本身的能力足夠。雖然牠在五月沙田錦標之後未有再出賽，但就我所知馬兒近期操練正常，相信稍後我過檔馬兒出試時，對其狀態進度將有進一步了解，只要馬兒及早提升至作戰狀態，便會落實出賽。」



田泰安上季成績大躍進，由前季贏出五十二場頭馬，大幅增加至八十四場，其中三十一場是來自告東尼馬房，他坦言自己希望今季能夠繼續與對方加強合作，他說：「告東尼是我上季最大支持者之一。事實上，他本人就是一個傳奇，我從與其合作中學習得很多，例如我策騎告東尼訓練的參賽馬時，他都要求盡量將座騎擺在較前位置，末段維持步韻，並且避免鞭如雨下。我覺得這正是他所訓練馬匹的特點，而我亦能夠遵從其方式發揮，順利取得佳績，希望今季能夠繼續合作，攜手爭取佳績。」



今季莫雷拉重新擔任公司騎師，加上薛恩和希威森兩位冠軍級人馬加入，究竟田泰安有沒有信心今季交出成績？他回答說：「上季開鑼時一般人都認為潘頓獨大，及至莫雷拉回歸出任蔡廄主帥，又多了一位競爭對手，但我一樣能夠在陣上贏馬，無疑今季騎師間競爭較上季更激烈，但此類競爭根本一直存在，自己只能努力工作，加上一點運氣，爭取最佳成績。」



特約記者：文傑