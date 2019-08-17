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﻿馬場浮世繪——貝力斯傷瘉復工感覺好

2019-08-17 列印
  上季初來港策騎的澳洲年輕好手貝力斯，於上季六月五日夜賽策騎「自由喜」時，入閘後因座騎起擒被拋下，導至右手受傷，其後被發現骨裂而需要接受手術，因而提早唞暑。昨晨是貝力斯首日復課操馬，收操後他表示其手部傷患已無痛楚感覺，首日復工後感覺亦佳，只是畢竟已休戰一段時間，體重難免增加，所以昨晨要焗汗減肥，希望能在開鑼前回復最佳狀態。

馬場浮世繪
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