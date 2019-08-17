馬場浮世繪
馬場浮世繪——呂健威馬房昨拜神祈福
馬場浮世繪
飛行安全保安受質疑 國泰大地震 兩高層辭職
因近期發生的事件，國泰航空的飛行安全和保安受到質疑。繼日前解僱兩名涉及反修例行動的機師後，昨日高層出現大地震，行政總裁何杲和顧客及商務總裁盧家培亦辭職。何杲指，他和盧家培作為公司領導，必須為近期事件令...
2019-08-17
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重申並無安裝「後門」 任正非料英允華為參建5G
中國電訊設備商華為創辦人任正非接受英國傳媒訪問指，他相信英國不會拒絕華為參與當地5G網絡建設，又提及讚揚新任首相約翰遜，指其「非常果斷」，上任三日後就表示，英國應該盡快5G網絡建設；他更強調華為無「後...
2019-08-17
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司機用八部手機捉精靈
「我要做精靈訓練員！」為了成為出色精靈訓練員你會怎麼？在美國華盛頓州一名駕車人士就為了玩捕捉精靈手機遊戲，竟然直接將座駕停在路肩，用八部手機捉精靈。 州警史密斯發現有汽車停在路邊，以為是傷殘人士駕駛汽車，於是上前查問，當他準備伸出援手時，才赫然發現司機正在同時使用八部手機，大玩《Pokemon GO》遊戲至忘我境界。最後史密斯並沒有發出告票，因為司機在高速公路上捉精靈期間，但沒有開動汽車，因此不算違例。僅要求司機將海綿板放回後座，並命令對方駛離路邊，因為路邊是供駕車人士遇上緊急事故時使用的。 史密斯在社交媒體上分享事件後，有大量網民留言，更有網民提出「新奇懲罰法」，我會讓那...
2019-08-17
- 特朗普訪槍擊案城市 當地人喊不歡迎口號
- 金正恩親自指導發射新導彈
- 特朗普稱奧巴馬任內32宗槍擊案 無人指責
- 北韓疑又射短程導彈 聯國文件指偷竊加密貨幣搞武器
- 逾三千多年歷史 埃及首度修復圖坦卡門金棺
- 行乞須持牌 瑞典推新制度
- 24小時兩槍擊案 民主黨斥特朗普有責
- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
- 美調查：28%外賣員曾「偷食」
- 莫斯科拘逾800示威者 包括反對派參選人
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溋玥千呎天台悠然寫意盈
天賦海灣屬大埔白石角沿海項目，當中二期溋玥‧天賦海灣，更享受高私隱度起居環境。是次走訪頂層連天台單位，面積1552方呎，全屋裝潢時尚清新，從內置樓梯更直達逾千方呎天台，將悠閒生活延伸至戶外。 天賦海灣...
2019-08-17
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貿戰預期降溫 港股續彈238點
美國總統特朗普稱短期會與國家主席習近平通話，又預計貿戰不會長時間持續，市場憧憬中美貿談仍有迴旋餘地，大市先跌後回升，一度重返10天線（25782），高見25798點，收升238點，報25734點，三日累升452點，但全周累降205點，已是連續第四周下滑；國指則升60點，報9964點，成交金額915億元。 地產股再領漲大市 地產股繼續領漲大市，港鐵（066）續彈2.1%，報48.3元；長實（1113）彈4.1%，收報53.6元；新世界（017）再漲6.3%，收報10.42元，為升幅最大藍籌股，兩日勁彈15%。 其他藍籌股方面，中國平安（2318）中期多賺68%，收漲2.2%，...
2019-08-17
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胖神首騷易墮馬
皇家馬德里未開季已諸事不順，有傳教練施丹因主席佩雷斯未能購入保羅普巴而一度考慮以辭職作控訴外，還碰上傷兵等阻滯，而今夏重點收購夏薩特又出現超重問題，七場熱身賽僅入一球。將帥問題多多，銀河艦隊今晚西甲首輪作客切爾達完全沒有必勝把握，欠讓球本錢下，一於捧讓球主客和受讓一球「主勝」。（Now632台今晚11:00直播） 多家西班牙媒體透露，施丹獲悉會方未能從曼聯買入普巴後，差點便辭職抗議，此外，施丹還遇上不少問題，如多名球員接連受傷、點名要求清洗的鋒將加里夫巴利和中場占士洛迪古斯無法放售、新加盟的中鋒盧卡祖域表現不濟，連重點新兵夏薩特演出也未如人意。 據報夏薩特去...
2019-08-17
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名牌Outlet潮玩狂買
今個夏天東薈城名店倉以全新面貌示人，擴展加盟了多家名牌商店，更提供低至一折優惠。除了可盡情購買減價名牌貨品，商場更於本月特別打造「異國熱帶風情區」，以充滿夏日Feel的佈置，讓大家影相呃Like！ ...
2019-08-17
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骨灰安葬永祥苑荔枝樹下 鄧兆尊圓祥嫂遺願
上月2日，「慈善伶王」新馬師曾（鄧永祥）遺孀洪金梅（祥嫂）因肺癌離世，享年72歲，喪禮亦已於上月11日完成。祥嫂老友夏蕙姨透露祥嫂曾跟她說指永祥苑是她永遠的歸宿，希望離世後葬於永祥苑的荔枝樹下。昨日早...
2019-08-17
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好好過日子——境由心造
朋友在灣仔開飯店，臨近警察總部，是示威熱點，這兩個月生意大跌，難免愁眉深鎖。這晚叫我去吃飯，開了好酒，做了乾撈翅，說既然少人幫襯，不如自己吃喝算了。我說你這麼豁出去，我倒受益了。 朋友說即使沙士、佔中...
2019-08-17
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馬場浮世繪——貝力斯傷瘉復工感覺好
上季初來港策騎的澳洲年輕好手貝力斯，於上季六月五日夜賽策騎「自由喜」時，入閘後因座騎起擒被拋下，導至右手受傷，其後被發現骨裂而需要接受手術，因而提早唞暑。昨晨是貝力斯首日復課操馬，收操後他表示其手部傷患已無痛楚感覺，首日復工後感覺亦佳，只是畢竟已休戰一段時間，體重難免增加，所以昨晨要焗汗減肥，希望能在開鑼前回復最佳狀態。 馬場浮世繪
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