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﻿馬場浮世繪——呂健威馬房昨拜神祈福

2019-08-17 列印
﻿馬場浮世繪——呂健威馬房昨拜神祈福
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  隨着新馬季將於兩周後便告開鑼，多個馬房均趁此段時間進行拜神祈福儀式，昨午輪到呂健威。除了呂廄上下職工之外，亦有多位呂廄馬主出席，包括「勁有波幅」馬主傅果權、「金鎗六十」馬主陳家樑、「勝利風範」馬主團體成員之一陳浩燊，以及「幸福分享」馬主之一黃凱汶等，另前呂廄見習生蔣嘉琦雖然已退出策騎行列，但昨日亦有到場支持師父，場面相當熱鬧。

馬場浮世繪
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