﻿霍利時高評馬友冠

練馬師霍利時前朝早上自南非返港，立即返回馬房檢視馬匹，昨晨已見他到場督操。雖然時廄旗下有數駒轉倉或退役，且隨着從化馬場馬房增加，競爭將進一步更激烈，但練者認為廄內質新馬評分下調至有利水平，且理應開始成熟進步，這批質新馬將成為新季爭分籌碼。



霍利時說：「其實奧運馬房跟沙田馬房甚至從化馬場馬房相比，是否存在不公平競爭問題，這要留待大家去討論。我在任何環境下都會全力以赴，爭取最佳成績。上季我為馬主引入的多匹南非自購馬，都屬於價廉物美，可是抵港後評分太高，需要多跑幾場減分，同時亦要時間適應環境和香港賽事模式，預期經過一個暑假之後，牠們將漸漸回到有利形勢，陣上可發揮威力。」



被問到廄內質新馬裏，對哪一匹前景最感樂觀，霍利時說：「就現階段來說，『馬友冠』來港前曾勝出三歲馬一級賽，質素不成疑問，來港後陣上也連番跑得接近，預計此駒今季將完全適應環境，有力在千六至千八米交出頭馬。此外，『噴火龍』上季三捷表現出色，今季踏入五歲大熟，希望可以繼續贏馬，至於同主馬『水箭龜』質素亦好，上季成熟和狀態未足之下，兩次出賽均後上跑得接近，今季將可以在千二米出擊。」



至於下月一日開鑼戰，霍利時預計報名馬匹不多，其中「競駿飛鷹」將會出戰五班千六米，他說：「此駒上季由麥菲文馬房來投之後，跑過幾場接近，但季尾表現令人相當失望，可能乃馬兒頻密出賽後狀態回落所致，如今休息過再部署出賽，希望馬兒跑回本身水準，交回一場頭馬。」



最後，霍利時兒子Luke於上季在南非贏出八十一場頭馬，成為當地冠軍見習騎師，Luke將於今年十二月滿十八歲，霍利時會否替其爭取來港策騎出賽？他回答說：「根據南非規例，Luke目前身分仍然是見習騎師，只是沒磅可減，而且他跟當地馬會仍有兩年合約，要來港必須先解決合約問題，不過Luke年紀尚輕，仍有很大進步空間，而且他亦希望自己先取得更佳成績。」



特約記者：文傑