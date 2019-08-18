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﻿馬場浮世繪——四騎師預計明天復課

2019-08-18 列印
  巫顯東於唞暑期間前往澳洲南澳客串，且在三個賽馬日內贏出五場頭馬。回防後昨晨開始復課操馬，他除了為師父沈集成馬房旗下的「大武士」出試外，亦有策騎何廄馬「奮鬥揚威」操練。

  根據馬會規定，所有騎師需於開鑼前兩星期回港備戰，因此，目前仍未露面的李寶利、利敬國、杜美爾和何澤堯，預計均會在明天復課。

馬場浮世繪
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