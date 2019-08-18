﻿馬場浮世繪——周永健法國主持頒獎儀式

賽馬活動在香港與法國均有悠久歷史，深受大眾歡迎，而香港賽馬會與法國賽馬會均在促進國際賽馬事業發展方面擔當重要的角色。
為加強彼此之間的緊密聯繫，兩地馬會自二○○九年開始，每年均互相舉辦以對方馬會或節日名稱命名的賽事，首先於五月在跑馬地馬場舉行兩項分別以法國五月藝術節和法國賽馬會冠名的賽事，然後於八月在多維爾馬場舉行兩項以香港賽馬會冠名的賽事。
今年的法國五月盃及法國賽馬會盃，已於剛季的五月十五日星期三在跑馬地馬場順利舉行。
馬場浮世繪
因近期發生的事件，國泰航空的飛行安全和保安受到質疑。繼日前解僱兩名涉及反修例行動的機師後，昨日高層出現大地震，行政總裁何杲和顧客及商務總裁盧家培亦辭職。何杲指，他和盧家培作為公司領導，必須為近期事件令...
2019-08-17
中國電訊設備商華為創辦人任正非接受英國傳媒訪問指，他相信英國不會拒絕華為參與當地5G網絡建設，又提及讚揚新任首相約翰遜，指其「非常果斷」，上任三日後就表示，英國應該盡快5G網絡建設；他更強調華為無「後...
2019-08-17
「我要做精靈訓練員！」為了成為出色精靈訓練員你會怎麼？在美國華盛頓州一名駕車人士就為了玩捕捉精靈手機遊戲，竟然直接將座駕停在路肩，用八部手機捉精靈。 州警史密斯發現有汽車停在路邊，以為是傷殘人士駕駛汽車，於是上前查問，當他準備伸出援手時，才赫然發現司機正在同時使用八部手機，大玩《Pokemon GO》遊戲至忘我境界。最後史密斯並沒有發出告票，因為司機在高速公路上捉精靈期間，但沒有開動汽車，因此不算違例。僅要求司機將海綿板放回後座，並命令對方駛離路邊，因為路邊是供駕車人士遇上緊急事故時使用的。 史密斯在社交媒體上分享事件後，有大量網民留言，更有網民提出「新奇懲罰法」，我會讓那...
2019-08-17
天賦海灣屬大埔白石角沿海項目，當中二期溋玥‧天賦海灣，更享受高私隱度起居環境。是次走訪頂層連天台單位，面積1552方呎，全屋裝潢時尚清新，從內置樓梯更直達逾千方呎天台，將悠閒生活延伸至戶外。 天賦海灣...
2019-08-17
美國總統特朗普稱短期會與國家主席習近平通話，又預計貿戰不會長時間持續，市場憧憬中美貿談仍有迴旋餘地，大市先跌後回升，一度重返10天線（25782），高見25798點，收升238點，報25734點，三日累升452點，但全周累降205點，已是連續第四周下滑；國指則升60點，報9964點，成交金額915億元。 地產股再領漲大市 地產股繼續領漲大市，港鐵（066）續彈2.1%，報48.3元；長實（1113）彈4.1%，收報53.6元；新世界（017）再漲6.3%，收報10.42元，為升幅最大藍籌股，兩日勁彈15%。 其他藍籌股方面，中國平安（2318）中期多賺68%，收漲2.2%，...
2019-08-17
皇家馬德里未開季已諸事不順，有傳教練施丹因主席佩雷斯未能購入保羅普巴而一度考慮以辭職作控訴外，還碰上傷兵等阻滯，而今夏重點收購夏薩特又出現超重問題，七場熱身賽僅入一球。將帥問題多多，銀河艦隊今晚西甲首輪作客切爾達完全沒有必勝把握，欠讓球本錢下，一於捧讓球主客和受讓一球「主勝」。（Now632台今晚11:00直播） 多家西班牙媒體透露，施丹獲悉會方未能從曼聯買入普巴後，差點便辭職抗議，此外，施丹還遇上不少問題，如多名球員接連受傷、點名要求清洗的鋒將加里夫巴利和中場占士洛迪古斯無法放售、新加盟的中鋒盧卡祖域表現不濟，連重點新兵夏薩特演出也未如人意。 據報夏薩特去...
2019-08-17
今個夏天東薈城名店倉以全新面貌示人，擴展加盟了多家名牌商店，更提供低至一折優惠。除了可盡情購買減價名牌貨品，商場更於本月特別打造「異國熱帶風情區」，以充滿夏日Feel的佈置，讓大家影相呃Like！ ...
2019-08-17
上月2日，「慈善伶王」新馬師曾（鄧永祥）遺孀洪金梅（祥嫂）因肺癌離世，享年72歲，喪禮亦已於上月11日完成。祥嫂老友夏蕙姨透露祥嫂曾跟她說指永祥苑是她永遠的歸宿，希望離世後葬於永祥苑的荔枝樹下。昨日早...
2019-08-17
朋友在灣仔開飯店，臨近警察總部，是示威熱點，這兩個月生意大跌，難免愁眉深鎖。這晚叫我去吃飯，開了好酒，做了乾撈翅，說既然少人幫襯，不如自己吃喝算了。我說你這麼豁出去，我倒受益了。 朋友說即使沙士、佔中...
2019-08-17
巫顯東於唞暑期間前往澳洲南澳客串，且在三個賽馬日內贏出五場頭馬。回防後昨晨開始復課操馬，他除了為師父沈集成馬房旗下的「大武士」出試外，亦有策騎何廄馬「奮鬥揚威」操練。 根據馬會規定，所有騎師需於開鑼前兩星期回港備戰，因此，目前仍未露面的李寶利、利敬國、杜美爾和何澤堯，預計均會在明天復課。 馬場浮世繪
2019-08-18