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﻿馬場浮世繪——周永健法國主持頒獎儀式

2019-08-18 列印
  香港賽馬會主席周永健博士於八月十五日於法國多維爾馬場，主持兩項以香港賽馬會命名的錦標賽事之頒獎儀式。由法國練馬師盧傑訓練的「奧美度」（Olmedo）摘下香港賽馬會拜倫錦標（三級賽二○○○米）。而由尹慕麟訓練的Queen Morny則勝出香港賽馬會錦標（三歲馬讓賽一九○○米）。

  賽馬活動在香港與法國均有悠久歷史，深受大眾歡迎，而香港賽馬會與法國賽馬會均在促進國際賽馬事業發展方面擔當重要的角色。

  為加強彼此之間的緊密聯繫，兩地馬會自二○○九年開始，每年均互相舉辦以對方馬會或節日名稱命名的賽事，首先於五月在跑馬地馬場舉行兩項分別以法國五月藝術節和法國賽馬會冠名的賽事，然後於八月在多維爾馬場舉行兩項以香港賽馬會冠名的賽事。

  今年的法國五月盃及法國賽馬會盃，已於剛季的五月十五日星期三在跑馬地馬場順利舉行。

馬場浮世繪
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