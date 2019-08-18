﻿利敬國繼續努力

南非騎師利敬國和杜美爾，昨日一同離開南非開普敦前往香港，預計今日抵港之後，明日便會正式開操。利敬國在出發前表示，雖然自己滿意上季所取得的成績，但自己今季仍要繼續努力，替馬主贏取更多頭馬，才有機會在港打穩陣腳。



現年二十八歲的利敬國（下圖），上季來港出任公司騎師，結果全季贏出三十一場頭馬，個人表現獲得肯定，且其收入比之前大幅增加。利敬國全季贏得的獎金超過四千五百萬港元，相等於超過八千多萬南非蘭特，跟他過往在南非策騎時比較，獎金超出四至七倍之多。然而，利敬國強調，自己陣上只會想着如何發揮座騎實力，若只想着賺多少錢，肯定會失敗收場，他說：「首先南非跟香港賽事模式相當不同，自己一直在學習適應，而且這裏沒有像外地般的鄉村或二線賽事，每一場賽事競爭都十分激烈，陣上一旦犯錯，不但會輸掉比賽，更隨時會失去帥權。因此在港策騎出賽，較以往在南非時更要打醒精神，避免犯錯，陣上要表現穩定準繩，才可以站得住腳。」



上季開鑼日賽事，利敬國憑「勝利寶石」和「世界紀錄」起孖，表現技驚四座，可是其後表現只能算是穩定，期間更曾回落，例如在今年二月便沒有頭馬紀錄，接着亦只贏出兩場頭馬。他坦言自己的家人，和稍後到來香港的好友杜美爾，在此段時間給予他的支持作用不少，所以在四月開始表現有所回升，他說：「在香港發展必需要有一個良好心態，使自己能夠抵受壓力，一旦手風稍差受到批評時，便不會惡性循環地沉淪下去，因此，家人朋友的陪伴實在不可缺少。」



縱使是自己首季在港策騎，但利敬國在季尾已能夥拍「奔雷」贏出三級賽精英盃，他表示上季騎過的好馬不少，印象最深刻除了「奔雷」之外，還有「四季旺」和「日日精彩」，其中「日日精彩」上季尾易配潘頓贏馬，他仍念念不忘。他說：「此駒上季在我胯下倒灶一役，賽前曾缺課及小休，落敗不足為據，我對此駒質素仍充滿信心，當然希望今季再有機會策騎出賽，但這當然由馬主及練馬師羅富全決定。至於『奔雷』上季贏馬表現姿態相當出色，希望今季揚威更高級別賽事。」



特約記者：文傑