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馬場浮世繪——文廐拜神榮仔撐場

2019-08-19 列印
馬場浮世繪——文廐拜神榮仔撐場
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　　文家良馬房昨午舉行開季前拜神祈福儀式，出席者除了倉主文家良、副練葉永恆，以及文廄上下員工之外，亦有多位文廄馬主撐場，包括「喜又盈」馬主高長昌、「翡翠」系馬主董中浩夫婦、「歡樂小子」馬主駱民智等。另外因傷患導致長期缺陣的黎海榮亦有到場，今季他早已復課操馬，並表示已回復健康，目前最低策騎磅位為一一三磅。他將在開鑼日復出，策騎「歡樂小子」出賽。

馬場浮世繪
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