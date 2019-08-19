馬場浮世繪
馬場浮世繪——何澤堯訪英期內成績佳
馬場浮世繪
民陣：170萬人 警方：最高峰期12.8萬 市民雨中集會 逼爆銅鑼灣
民陣昨午二時在維園舉行「和平、理性、非暴力」集會，雖然整天下大雨，仍有大批市民逼爆維園及附近道路，民陣一直實行「流水式」集會，疏散人潮，直至昨晚十時以後，還有市民行至灣仔、金鐘政府總部和中環一帶。民陣...
2019-08-19
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美免除78億美元華貨關稅 緩解外界對中美貿戰擔憂
繼上周二宣佈押後部份新關稅至十二月生效後，特朗普政府日前再宣佈將部份中國製造產品將從下一輪百分之十的關稅名單中剔除，涉及總值約七十八億美元（約六百億港元）；更有報道指美國商務部將延長中國電訊製造商華為的臨時許可證有效期九十天，美方有意安撫外界對貿易戰的擔憂。 美國貿易代表處公佈一份將於九月一日和十二月十五日生效的三千億美元關稅中「免徵項目」的完整清單，共涉及四十四種產品，包括木椅、金屬支架椅及塑膠椅，以及嬰兒牀、手提式嬰兒牀、搖籃、嬰兒車與兒童座椅等家具。中國製的網絡數據機及路由器，也不會包含在新一輪關稅中，但部份產品在去年已被加徵兩成五關稅。 外界解讀美方是想緩和貿易戰...
2019-08-19
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阿富汗婚禮遭自殺彈襲擊 至少63死182傷 包括大批婦孺
阿富汗首都喀布爾西部一個婚禮會場受到自殺式炸彈襲擊，造成至少六十三人死亡，一百八十二人受傷。死者包括大批婦孺。阿富汗內政部發言人拉希米說，傷者已被送往醫院救治。有目擊者形容這是今年內最為慘烈的襲擊。 ...
2019-08-19
- 雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。
- 美調查：28%外賣員曾「偷食」
- 莫斯科拘逾800示威者 包括反對派參選人
- 美24小時兩宗槍擊案 最少20死
- 一艘外國運油輪 又被伊朗扣押
- 燃油系統故障 美飛機逼降馬路嚇壞人
- 特朗普指無阻無核化談判 北韓三度發射導彈
- 日將南韓踢出貿易白名單
- 金正恩視察導彈試射
- 美餐廳推草蜢薄餅
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溋玥千呎天台悠然寫意盈
天賦海灣屬大埔白石角沿海項目，當中二期溋玥‧天賦海灣，更享受高私隱度起居環境。是次走訪頂層連天台單位，面積1552方呎，全屋裝潢時尚清新，從內置樓梯更直達逾千方呎天台，將悠閒生活延伸至戶外。 天賦海灣...
2019-08-17
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內憂外患夾擊 投資氣氛謹慎 港股短期反彈阻力大
市場憧憬中美貿易戰有迴旋餘地，上周五美股造好，三大指數均升逾1%。但本港在「內憂外患」因素夾擊下，投資氣氛仍然謹慎，市場人士認為，本周恒指有反彈機會，但不宜過於樂觀，料港股在25300至26200點區...
2019-08-19
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變種魔法剿狼穴 福製C朗
為了蛻變成有如C朗拿度般的高效率射手，據報曼聯二十一歲鋒將拉舒福特正接受前輩昔日效力紅魔期間的射門訓練，球員時代以把握力見稱的領隊蘇斯克查更親自監督，難怪這名英格蘭國腳上仗英超主場4:0大勝車路士即梅開二度，勢借今晚聯賽作客狼隊，證明自己有力追上這名紅魔師兄。 C朗○三至○九年效力曼聯期間，由翼鋒漸漸進化成全能射手，如今拉舒福特也矢仿傚。 蘇B親自監督 消息指這名廿一歲前鋒正效法前輩在紅魔的射術訓練，尤其專注於第一時間施射或一控即射，蘇斯克查還親自督師，鼓勵愛將多看C朗、高爾及雲尼斯達萊等前紅魔頂級射手的片段偷師。 拉舒福特接受特訓後，效果立竿見影。此子去季英超入十球，未嘗...
2019-08-19
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周五開幕 電腦節筍貨推介
暑假臨近尾聲，一眾打算掃平貨的電腦用家又是時候出動了，事關《香港電腦通訊節2019》將於本周五（8月23日）開鑼，除了「激安大購賞」加碼至日日有賞，場內參展商亦因應經濟環境來個大幅劈價，筍貨多籮籮，入...
2019-08-19
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前港姐發文悼念 港姐之母陳紫蓮癌病離世
「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）前日因癌病離世，一眾曾與她結緣的前港姐包括陳茵媺和鍾嘉欣等，昨在社交網上載舊照和發文悼念。而曾擔任亞姐形象總監的名模劉娟娟，日前同樣患癌離世。與她情同師徒的形象指導張學潤...
2019-08-19
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慧眼看世界——完美風暴
有分析員指香港經濟正面臨一場「完美風暴」，倘若這場風暴成真，香港人又應該如何面對呢？ 在低失業率的日子裏，財政司司長突然向基層派糖，明眼人都知這是為社會降溫的策略，從而紓緩近月民眾對政府的不滿。當更大的「金融風暴」侵襲時，龐大的外匯儲備都未必夠用。 這次香港面對的危機為何特別嚴重？九八年亞洲金融風暴、○三年沙士、○八年金融海嘯，香港都能快速反彈全因背靠祖國。可是當下中國的經濟也風雨飄搖，涉及「爆雷」和信託產品違約消息此起彼落，加上中美貿易戰引起的全球性政經予盾，香港這次難以靠祖國翻身外，國家還可能要借助香港的外匯儲備「共渡時艱」。 香港一直是中國引入外資和創造外匯的重要窗口...
2019-08-19
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馬場浮世繪——文廐拜神榮仔撐場
文家良馬房昨午舉行開季前拜神祈福儀式，出席者除了倉主文家良、副練葉永恆，以及文廄上下員工之外，亦有多位文廄馬主撐場，包括「喜又盈」馬主高長昌、「翡翠」系馬主董中浩夫婦、「歡樂小子」馬主駱民智等。另外因...
2019-08-19
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