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馬場浮世繪——何澤堯訪英期內成績佳

2019-08-19 列印
　　何澤堯前日在英國新市場馬場策騎出賽，作其今個暑假訪英客串期的告別戰，結果憑着全日唯一的一匹座騎、張仕頓馬房的I'll Have Another以一馬頸位力壓對手，以七倍贏馬。何澤堯自上月十八日開始在英國客串，至前日為止合共出賽二十二次，取得六冠兩亞三季，成績相當理想。

馬場浮世繪

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