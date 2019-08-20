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馬場浮世繪——南非兩將雙雙開操

2019-08-20 列印
  利敬國和杜美爾兩位南非騎師，前日乘坐同一班機返抵香港，昨晨雙雙開操。利敬國在收操後表示，由於自己有很多私事要處理，所以唞暑期間一直留在南非的開普敦，他又謂自己早前曾在凱尼沃斯馬場客串一日，且贏出兩場頭馬，但畢竟個多月來只出賽一天，所以現時較上季仍重了幾磅，所以操馬時着上特厚T恤焗汗減肥。他指不會為今季定下任何目標，因為不希望若未能達成時會影響心情，但一定會全力以赴。

  至於杜美爾則表示，唞暑期間曾收到外地策騎聘約，但因自己早已將目標放在香港而推辭了。上季他在港客串兩個多月，取得理想成績，但今季需要進一步證明自己，以達到長期在港發展的目標。

馬場浮世繪

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