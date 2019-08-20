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馬場浮世繪——戴圖理78日內十三捷G1

2019-08-20 列印
  今季手風大順的騎師戴圖理，前日在法國多維爾馬場策騎「小王冠」贏出千八米一級賽Jean Romanet大賽，乃其個人最近七十八日之內的第十三場一級賽頭馬，成績相當驚人。「小王冠」的練馬師高仕登表示，該駒之前出戰十場一級賽得四亞三季，表現一度令人失望，幸好這匹雌馬本身有質，早前贏出一級賽聖格盧大賽之後，如今再下一城，令他感到很欣慰。他又表示「小王冠」暫打算以十月雅士谷馬場舉行的英國冠軍雌馬錦標作為退役前的最後一戰。

馬場浮世繪

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