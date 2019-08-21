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﻿馬場浮世繪——馬會法國購入四駒

2019-08-21 列印
  香港賽馬會在上周六起的一連三日，在法國多維爾Arqana周歲馬拍賣會上購入了四駒，其中以編號十八，出自父系「范高爾」的幼馬價錢最高，成交價接近港幣三百五十萬元。至於價錢最便宜是編號二七一，與前馬王「威爾頓」同父的周歲馬，購入價約五十六萬港元。這四匹周歲馬將會先在當地接受基本訓練，稍後將安排在香港國際馬匹拍賣會中供買家競投。

馬場浮世繪
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