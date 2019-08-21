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﻿馬場浮世繪——雷神桂神欲復辦慈善賽

2019-08-21 列印
﻿馬場浮世繪——雷神桂神欲復辦慈善賽
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  騎師莫雷拉乃標準球迷，經常抽空觀看球賽，也不時相約好友踢波，另外他又樂於參與慈善活動，所以前季及大前季初，他曾將賽馬、足球和慈善三者結合，與好友足球評述員黃興桂及香港賽馬會合作，舉辦慈善足球賽「香港賽馬會社區盃」，由多位現役騎師和退休職業球員組成的「雷神隊」，與「桂神隊」對壘，深受馬迷及球迷歡迎。 

  上季初莫雷拉因身在日本策騎，所以暫停了一屆，隨着他今季回復全季在港上陣，據悉他們有意復辦慈善足球賽，暫定日期為九月二十二日星期日，地點跟以往一樣為旺角大球場。目前仍在研究有關細節，例如參賽騎師及球員陣容，落實後會再作公布。

馬場浮世繪
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