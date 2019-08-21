﻿潘頓減磅打衞冕戰

冠軍騎師潘頓自從復課之後，一直全程投入備戰，每朝到場親試多駒，除了要減去唞暑期間度假時所增的磅位外，他昨晨收操時接受訪問時坦言，現階段已感受到激烈的競爭氣氛，自己要全力打好這場衞冕戰，爭取佳績。



潘頓說：「昨早在晨課期間跟在場人士談起，上一個馬季開鑼時，共有十位外藉騎師在港，今季則增至十二位，而新加入行列都是所屬國家的冠軍級騎師，再加上莫雷拉轉任公司騎師，以及多位具實力的華將，人數可能乃近年最高，而且他們全都會主動爭取座騎，即使馬季尚未開鑼，現在已卜定開鑼後幾日賽馬天的座騎，因此，估計今季競爭會特別劇烈，自己當然亦不敢怠慢，每天都努力工作。」



近幾年不斷有新面孔加入香港騎師行列，可是潘頓坦言自己當年初來步到，站穩陣腳難度較現在更大。「當時我所面對的大部分都是『老香港』，包括韋達、柏寶、杜利萊、巫斯義、冼毅力和高雅志等，他們都在港多年，建立了一定名聲地位，而且亦有一班長期支持馬主和練馬師，另外當時馬會還未有為公司騎師安排助理，幫助我們找尋座騎，結果我花了幾季時間才打入這個圈子，然後才逐步用成績證明自己。」



潘頓手握多匹惡馬



潘頓現時手握馬王「美麗傳承」和最佳長途馬「時時精綵」帥權，新馬季肯定不愁寂寞，他坦言自己將尋找一匹具實力的短途馬座騎，對於這匹馬是否摩廐上季三戰全勝的「忠心勇士」，潘頓則分析說：「『忠心勇士』上季演出相當優異，但今季由兩歲轉三歲的重要時刻，能否保持進度，將成為牠扶搖直上的關鍵，不過以其身形和體格，以及上季贏馬的走勢，我相信牠大有機會繼續進步，交出頭馬。」



下周日開鑼戰重頭戲，潘頓暫定策騎沈廐「帝豪福星」出賽，他說：「早在上季未煞科之前，沈集成已經卜定我策騎該駒出賽，雖然牠已經沒有上陣一段時間，但牠早已重新投入操練，今季開操後亦曾策騎牠出試，感覺上健康正常，並逐漸回復佳態，待牠稍後參加試閘，倘若走勢滿意，便會正式落實出賽。」



特約記者：文傑