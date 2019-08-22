  • 2019年8月22日 星期四
  • 29º
  • 83%
熱門： 將軍澳斬人虐打警方831機場

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——所有騎師正式復課

2019-08-22 列印
  之前唯一一位仍未復課的外籍大師傅李寶利，昨晨終於露面，不過他以文裝到場，只到烽火台跟在場的騎師及練馬師傾談，然後再走到停機坪與在場人士閒聊。李寶利表示，自己在唞暑期間曾先後回到意大利和前往美國度假，不過他早在上周末馬會設定的限期前便已回港，雖然留待昨早才正式開操，但一直都有做運動維持健康狀態，所以不急於復課。他又謂，亦明白今季騎師人數眾多，競爭肯定趨向激烈，不過自己一定全力以赴。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd