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﻿馬場浮世繪——有得威獅城周日復出

2019-08-22 列印
﻿馬場浮世繪——有得威獅城周日復出
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  前香港馬「有得威」在港取消註冊後，轉往新加坡服役，於今年五月舉行的新加坡一級賽克蘭芝一里賽中，僅不敵香港馬「川河尊駒」得第二，之後一直休息至本周日才復出，角逐途程為千二米膠沙的二級賽魚尾獅錦標。其練馬師菲特文表示，此駒未嘗在膠沙地賽事贏馬，不過畢竟曾經跑得接近，性能未必不合。該駒下個目標將是下月二十二日舉行的一級賽萊佛士盃，而今仗可視為復出的熱身，希望可以憑新鮮感取得好表現。

馬場浮世繪
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