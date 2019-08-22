﻿杜美爾目標入前五

南非騎師杜美爾上季季尾來港客串，在兩個半月之內贏出十三場頭馬，成功獲馬會簽發今季六個月牌照，他日前復課操馬，為下周日馬房開鑼作好準備，他揚言今季將進一步展示自己實力，全力爭取頭馬，以打上騎師龍虎榜第三至五名為目標。



過往不少於季尾來港客串的騎師都未能交出成績，杜美爾能夠交出十三場，已算是較突出，對此他說：「我在五月才開始在港客串，期間又曾因不小心策騎被罰停賽，幸好依然取得不俗頭馬數字，讓成績去反映自己能力，個人感到相當滿意，當然馬會提供給我的機會，以及期間練馬師的支持亦不可少，必需衷心致謝。」



南非香港模式大不同



杜美爾接着補充說：「南非賽事模式跟香港分別甚大，香港賽事每段步速均快，你需要對更信任胯下座騎，細心感受牠們途中走勢，再因應情況決定走勢及發力點，我來到香港後，需要盡快學習，但要知道南非賽事年終無休，我在當地頻密出賽之後，再來港重新適應截然不同的賽事模式，又要全力爭取座騎，令個人身心俱疲，所以自覺不能發揮出自己最大能力，如今休息一個多月實在不可多得，相信在開鑼之後，陣上發揮較上季更佳。」



至於個人目標方面，他則表示作為職業騎師，總要定下目標，即使難以定出要贏出多少場頭馬，但自己要不斷爭取勝利，倘若成績較上季更佳，並且能夠在競爭激烈的環境之下，打入騎師龍虎榜三至五名，以及得以在港長期發展，自己便心滿意足。



印象最深刻勝利風範



至於上季所贏出的頭馬裏，他表現印象最深刻是呂廄「勝利風範」，他說：「此駒上季兩場頭馬贏得相當輕易，未有受到太大考驗，且進度相當明顯，估計今季年長一歲，將是展示本身真正實力的最佳時候，希望我繼續可以再夥拍上陣，替其多贏幾場頭馬。」



特約記者：文傑