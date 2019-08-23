﻿馬場浮世繪——食馬外圍業務染指港馬

根據「必發」網站新聞公告解釋，此舉目的是為了遏止注碼流向海外非法網站，務求將錢留在澳洲。然而，「必發」將業務拓展至亞洲，事前沒有向香港馬會諮詢，當然亦沒有徵求馬沒會同意，馬會賽馬事務執行總監夏定安對此表示，對於一家上市公司，竟不尊重知識產權而感到失望。目前香港馬會管理層正與法律部門對此事作出評估，並且研究應對方法。
馬場浮世繪
七二一西鐵元朗站大批白衣人毆打市民案件，發生逾一個月，警方拘捕二十八人，經調查後，昨天落案控告其中兩名男子暴動罪，今日在粉嶺裁判法院提堂。兩人一旦罪成，將面臨最高監禁十年。前晚過千名市民到元朗站內靜坐...
2019-08-23
孟晚舟案有新進展。繼加拿大卑詩高等法院周二公佈數份文件和孟晚舟被捕當天的錄像片段，美國監管機構再披露文件，涉及指控孟晚舟和華為欺騙銀行違反對伊朗的制裁令的細節。華為和孟晚舟早前已否認指控，並提交文件企圖證明孟晚舟早前被加拿大和美國當局非法拘捕和搜查。而華為發言人則以案件仍在進行中為由，不予置評。 華為被指與香港公司Skycom關係緊密，並利用Skycom與伊朗有業務往來。據《華爾街日報》引述美國監管機構披露的文件指，○九年華為通過一系列交易向Canicula提供一千三百八十萬歐羅（約一億一千九百三十四萬港元）貸款用於收購Skycom。 文件更提及美方的證人傳召計劃，滙豐、渣...
2019-08-23
百年前沉沒的「鐵達尼號」由深海探險家尋獲至今已過去十四年多了，「鐵達尼號」殘骸部份位置被發現迅速崩塌，「鐵達尼號」正在消失「回歸自然」。 據外媒報道，一個由專家組成的國際深海探險團隊，前後五次調查「鐵達尼號」的情況。而最新發現令人震驚。歷史學家史蒂芬森指，船上部份設施腐爛嚴重，以右舷船員房間的情況最差。他又表示，「鐵達尼號」愛好者最喜歡的「船長浴缸」，已經「不見了」。他形容「鐵達尼號」正崩塌，慢慢「回歸大自然」。 紐卡索大學學者費茲西蒙斯指，由於「鐵達尼號」的微生物圈相當豐盛，而這些微生物也正並慢慢吃掉船身金屬，己處於逼近瓦解的狀態，恐怕有一點震盪恐怕就會化為一...
2019-08-23
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城42座中層D室，面積304方呎，兩房間隔，以565萬成交，呎價18586元，屬市價，據悉，買家購入作自用。 第一城...
2019-08-23
美國經濟數據欠佳，製造業PMI近十年來首度跌穿五十點分水嶺，美債息又呈倒掛；美股周四早段先升後回軟，杜指早段升超過180點之後，隨即掉頭向下，最新跌19點；標普指數以及納斯達克指數，早段則窄幅上落。 ...
2019-08-23
日聯排尾三的鳥棲砂岩今晚主場對尾四的神戶勝利船既是護級關鍵戰，又是西班牙前鋒費蘭度托利斯的告別戰。主隊以艾錫古恩卡為首的鋒線近日百花齊放，勢以團隊力量擊沉勝利船，以勝利歡送王子，主勝可捧。（有線602、662台今晚6:30直播） 二十三戰僅二十四分排尾三的鳥棲砂岩，落後尾四的勝利船兩分，今仗三分對雙方護級都甚關鍵。尤幸，主隊在關鍵時刻及時回勇，鋒線近三輪日聯共入七球，助球隊豪取二勝一和不敗佳績。除西班牙援兵艾錫古恩卡上輪3:2勝湘南比馬梅開二度外，其餘五球均由不同球員射入，勢令對手後衞防不勝防。 勝利船作客靠不住 勝利船後防表現鬆散，客場作賽問題更加顯著，日聯作客十...
2019-08-23
大熱天時，家中不能缺少一把座地電風扇。近年不少品牌致力革新風扇設計，繼無葉、空氣淨化後，如今更流行飛走電線，好像德國寶的無線DC直流電風扇，擺到邊吹到邊，而且風力強勁、續航力強，加上賣相靚仔，難怪勇奪...
2019-08-23
現年28歲嘅無線咪神陳偉琪（Vicky），擁有36E「神cup」上圍，近年憑《愛．回家之開心速遞》中「細龍太」一角成功入屋。一向係性感icon嘅佢，近日樣貌驚見大躍進。日前，本報喺銅鑼灣巧遇「E神」買...
2019-08-23
有網民號召明天進行「和你塞」行動，逼爆往來機場的交通工具，藉此干擾機場運作，以逼使政府回應反修例的五大訴求。這種針對機場的舉動極其非理性，也將再次創傷香港的經濟。機管局今天將向高院申請繼續在機場實施禁制令，禁止任何人在機場內非法集會，避免示威者再佔據離境大堂。 機場先後在本月十二日和十三日受到反修例集會影響，導致空運大癱瘓，大批港人和外地旅客無法如期登機，大失預算，甚至有趕回國治病的外國旅客，無奈被迫滯留，十分傷心。事件經國際傳媒報道，成為負面新聞。有傳媒評論指出，機場是既敏感又重要的基建設施，不容受到干擾，在外國若出現大規模示威，執法部門早已武力鎮壓，絕對不容發生日以繼夜...
2019-08-23
全世界最大合法賽馬及體育對賭網站「必發」（Betfair），其在澳洲的分部日前宣布，其業務範圍將拓展至香港賽馬，意即由下周日香港新馬季開鑼起，該網站在澳洲的顧客，又或其餘在世界各地能夠使用該網站的客戶，除了可投注香港賽事之外，更可個人充任外圍莊家，收受投注在任何參賽馬的注碼而從中取利（俗稱「食馬」）。 根據「必發」網站新聞公告解釋，此舉目的是為了遏止注碼流向海外非法網站，務求將錢留在澳洲。然而，「必發」將業務拓展至亞洲，事前沒有向香港馬會諮詢，當然亦沒有徵求馬沒會同意，馬會賽馬事務執行總監夏定安對此表示，對於一家上市公司，竟不尊重知識產權而感到失望。目前香港馬會管理層正與法...
2019-08-23