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﻿馬場浮世繪——田泰安赴日出戰騎師賽

2019-08-23 列印
  騎師田泰安將在今日離港前往日本北海道，參加由明日起一連兩日在札幌競馬場舉行的世界星級騎師大賽。除了四關騎師賽之外，田泰在周六及周日分別取得兩匹和三匹座騎，令其在兩日賽事內合共可策騎九駒出賽。田泰安在完成賽事後，將於下周一回港。

馬場浮世繪
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