﻿馬場浮世繪——戴圖理喜極而泣

目前全球評分最高賽駒「晶瑩汪洋」於大前日在約克馬場舉行的朱德望國際錦標中，力拼不敵「日出之國」得亞軍。另一邊廂，全球評分最高的雌馬「成全寶」，日前在一級賽約克郡橡樹大賽的演出，卻沒有令馬迷失望，在被捧成一點二倍的大熱門之下，在戴圖理胯下起後即以均速領放，全程自造步速，直路上當莫雅策騎的次熱門「變魔術」一度逼近時，即加速將對手再次拋離，最終以兩又四分三馬位之先直奔終點。



今次乃「成全寶」服役以來第十場一級賽頭馬，但亦將是牠在英國的最後一場比賽，因為之後牠將在十月角逐法國凱旋門大賽，全力爭取締造首匹三勝該賽的創舉，然後便會退役。



勝出約克郡橡樹，戴圖理喜極而泣，表示自己從未策騎過一匹耐戰力像「成全寶」般強橫的馬，雖然過往牠有時會發力過早，但今次他特別待至「變魔術」上前時才全力開動，表現相當出色。



馬場浮世繪