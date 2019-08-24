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﻿馬場浮世繪——三馬房拜神偉廄熱鬧

2019-08-24 列印
﻿馬場浮世繪——三馬房拜神偉廄熱鬧
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  除了羅富全之外，蘇偉賢和何良馬房均於昨午季前拜神祈福，其中蘇偉賢的拜神儀式有多位騎師出席撐場，包括莫雷拉、沈拿、貝力斯、楊明綸、梁家俊、蔡明紹，史卓豐和黃皓楠等。蘇偉賢表示，希望新季事事順利，會盡力贏出更多頭馬。

馬場浮世繪
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