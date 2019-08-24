﻿羅富全冀更進一步

近年冒升速度最快的華藉練馬師，開倉兩季成績均打入練馬師龍虎榜前列的，他於昨午舉行拜神祈福儀式，除了倉主夫婦和馬房上下職工外，多位廄內重量級馬主亦到場上香及切燒豬，埸而相當熱鬧。羅富全表示，冀望今季成績較前更進一步，同時稍後「逍遙自在」遠征韓國取得佳績。



昨午出席羅富全馬房拜神儀式的馬主人數相當多，包括「達龍駒」馬主洪祖杭、「添滿意」馬主李湘舟、「黃金甲」馬主簫百君父子、「友好日子」馬主劉業強和「歡樂之光」馬主關永樂等，陣容相當鼎盛。全體嘉賓及馬房員工先後上香，祈求新馬房成績理想，同時人馬平安。



達龍駒長力充足



羅富全過去兩季馬房均取取得六十五場頭馬，成績相當理想，他表示希望今季頭馬數字再進一步，其中上季幾匹已取得成績的四歲馬「添滿意」和「達龍駒」，踏入五歲全熟期，冀望能夠染指大賽，不過按理打呲盟主「添滿意」跑千六米衝刺更佳，可是如果報跑該途程級際賽，極可能碰上兩屆馬王「美麗傳承」，爭勝絕非易事，因此有可能考慮跑千八或二千米，反而「達龍駒」證明長力充足，可是進攻二千四百米的香港瓶。



除了爭取成績外，羅富全今季將首次派馬遠征海外，「逍遙自在」將在下月八日競逐國際三級賽韓國盃，他表示此駒跑草地表現始終未及泥地賽出色，但九月卻未有合適的泥地賽供其報名參加，於是便替其部署遠征韓國，過去周「逍遙自在」操練正常，狀態進度良好，下周二將遣往試泥閘，務求繼續將其磨得更利，以最佳狀態出戰大賽。



開鑼日兩駒可反彈



至於下周日開鑼日賽事，羅富全暫定派遣「鴻圖巨星」競逐三班千四米，此駒上季來港服役，可以陣上經常情緒緊張，影響表現，但今季牠轉到從化馬場接受訓練，在不同環境之下，馬兒較以往穩定，希望今季陣上能跑回應有水準，另外「遨遊神駒」今季評分下調至新低，角逐合適的四班千四米，有足夠實力反彈。進度理想，例如幾匹前日試閘的馬匹俱走勢良好，希望出賽時悉數取得佳績。」



特約記者：文傑