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﻿賽馬韋論——嘉年華試閘有參考性

2019-08-24 列印
  今日在沙田馬場將舉行「開季試閘樂滿FUN季前嘉年華」，馬迷焦點當會放在騎師競跑及嘉年華試閘身上。前者今年較可惜是馬場「保特」田泰安會缺陣，相信上屆臨終點仆倒的利敬國，與首度參戰的杜美爾及希威森，料有一番龍爭虎鬥。

        而馬匹將會進行首課草地試閘，不少練馬師也會以這課閘，來為馬匹在季初上陣作最後檢閱，對於馬迷來說有一定的參考性。以上季所見，六組試閘之頭馬，有「贏馬神器」能在開鑼日交出頭馬。而「馬奇財」能在一場慢步速賽事中偷襲得手，其餘「良才」在季尾轉倉後才兩捷，不過，也有三匹其後未能取得頭馬。

        至於試閘第二的，有「勝利寶石」、「霸勝」及「金鼓齊鳴」，前駒在直路賽為丁仔開齋，後駒在另一組直路賽包Q，今季開鑼日同樣有兩組直路賽，如發現報名馬中在嘉年華試閘有走勢，值得優先留意。

韋少
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