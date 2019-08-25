  • 2019年8月25日 星期日
  • 29º
  • 84%
熱門： 港鐵停駛觀塘遊行鄭文傑逃犯條例

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——葉楚航馬房昨拜神祈福

2019-08-25 列印
﻿馬場浮世繪——葉楚航馬房昨拜神祈福
Previous Next

　　葉楚航馬房昨午舉行季前拜神祈福儀式，除了倉主和馬房員工外，多位馬主亦有出席。葉楚航表示，沒有刻意邀請騎師和馬主到場，但由於昨日為試閘嘉年華，不少馬主都有到場，於是順道入其馬房上香祈福，保佑人馬平安。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd