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﻿馬場浮世繪——騎師賽田泰安暫並列第二

2019-08-25 列印
　　2019世界星級騎師大賽昨在日本札幌競馬場揭開序幕，代表香港角逐的田泰安，於此系列的第二關賽事取得勝利，經過首天賽事後，目前在積分榜上並列第二，有機會問鼎冠軍。

　　田泰安在騎師大賽的第二關、途程二千米的草地賽事夥拍Win Exceed出爭，過終點時以四分三馬位之先報捷，為田泰安增添三十分進帳。而完成頭兩關賽事之後，田泰安與李慕華目前均以三十一分在積分榜上暫時並列第二，比起暫居首位的戶崎圭太僅少一分。至於隊際賽的形勢，日本中央競馬會騎師隊，目前暫以一百三十七分領先，而世界星級隊則暫得八十七分。世界星級騎師大賽的第三關及第四關賽事將於明天下午舉行。

馬場浮世繪
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