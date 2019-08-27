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﻿馬場浮世繪——首爾國際賽公布外隊名單

2019-08-27 列印
　　韓國馬事會於剛周日宣布，將於九月八日在首爾馬場舉行的兩場國際三級賽的海外獲邀馬匹名單，途程為沙地千二米的韓國短途錦標，暫時有六匹海外賽駒獲邀出賽，除香港的「豹子頭」，還有三匹美國馬、一匹法國和一匹英國馬，其中一匹六歲美國雌馬曾先後在巴西和烏拉圭服役，並在烏拉圭贏過二級賽，至今年六月才在美國出賽。另外兩匹美國代表Heartwood和Fast Pass則曾在當地三級賽上名。

　　至於途程為沙地千八米的韓國盃，則有五匹海外賽駒獲邀上陣，除了香港代表「逍遙自在」外，還有三匹美國馬和一匹英國馬，其中以Lone Sailor的名氣最大。Lone Sailor於今年五月在聖雅尼塔馬場舉行的一級賽跑第三，而去年出戰育馬者盃經典賽亦得第六名；另一匹Harvey Wallbanger則是三歲二級賽盟主。兩場賽事的韓國參賽馬匹名單，將於下星期公布。

馬場浮世繪
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