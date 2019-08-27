  • 2019年8月27日 星期二
  • 29º
  • 86%
熱門： 懸紅國泰城集會中英聯合聲明逃犯條例和你飛

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——開鑼網聚反應熱烈

2019-08-27 列印
　　2019本周日馬季開鑼，當日《贏在起跑線》在沙田馬場舉行網聚，屆時會由亨利、仲達及熒熒在現場為網友分析賽事。由於反應熱烈，報名名額經已爆滿，獲抽中人士於後日前會收到短訊通知，出席者可獲飲食券。而當日編排十場賽事，入場馬迷均獲贈2019/20馬季精美月曆一個，場內亦備有多項精彩活動，以及全新開季精品供選購，還有大彩池巨賞多寶二千八百萬元。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd