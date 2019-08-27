﻿薛恩來港浴火鳳凰

二○一九至二○二○年度馬季將於周日開鑼，新任公司騎師薛恩自言，從小以來做事都抱堅持態度，而在香港發展騎師事業是其夢想，如今終於成為事實，故一定會努力爭取好成績。開鑼日的十場賽事，薛恩卜定七匹座騎上陣，昨晨接受訪問時，他坦言對於失而復得的來港機會，他會特別珍惜，而且已立定決心要在港打響名堂，第一個目標是希望能夠盡快贏馬，力求站穩陣腳。



薛恩的父親是騎師，其繼父Lee Hope則是練馬師，薛恩亦很自然從小便以當騎師為志願，兼有志要來香港發展︰「正如一個足球或籃球員，都希望可以到最高水準的地方發展。我一早便希望有天可在港策騎，而當二十歲有第一次來港發展的機會時，卻自覺太年輕，反正來日方長，倒不如先累積更多經驗，故當時決定放棄。」



三年後，薛恩名氣更響，然而來港發展的機會非但說有就有，更因為參與賭博而被新南威爾斯馬會重罰停牌十五個月，他表示當時知道這或令他再無來港機會，情緒低落可想而知，但他始終無放棄理想。復牌後，薛恩重新起步，用了多年時間重建策騎事業，直至今年覺得時間合適，決定嘗試申請並獲香港馬會發牌。



「我從無放棄夢想，終能來港發展，可謂別有感受，也實在感謝香港馬會。馬季開鑼後，正是我報答的最佳時候，最希望是可在港取得好成績，能為香港賽馬貢獻之餘，亦是要為澳洲爭光。無疑一個人來到這陌生地方，我要去了解香港的文化，學習待人接物，這都不是一時三刻，但開操後我得到不少練馬師支持，在開鑼日順利取得七匹座騎，希望這是一個好的開始，倘可即刻贏馬就最好。」



薛恩開鑼日的七匹座騎中，苗廄「珍珠鳳凰」善長跑田草千四米，於上季煞科戰只敗於「同歡樂」跑第二，薛恩表示，馬兒早前試泥閘遙遙墮後跑包尾，只因他全程沒有催策，任用牠順步伐競跑，其健康完全正常，今次是有備而來。



特約記者：文傑