﻿輝灑自如——跳入互動平台

多年以來在馬圈傳媒打滾，我甚少接觸賽前節目，多年前曾有手機平台邀請，但最後都是推庒不接，主要原因是小弟實在太懶，但預測節目比起寫賽前稿件，需要十倍以上的努力，才可做得恰如其份，為免對不起支持的馬迷，所以還是放棄了。



不過人到中年，反而想向一些新領域挑戰，所以在新馬季起，小弟將為一個互動平台主持賽前節目，當中最吸引我的一點，是這個節目並非像傳統賽前預測節目般拘謹，而且節目長度也比正式的電視節目為短，主要是為觀眾去找出每場重點，不用太冗長的分析，正好合小弟個人風格，於是就爽快答應，且看會否找到一片新天地？



一九至二○馬季是風起雲湧的一年，宏觀至社會環境，細至賽馬傳媒的形勢改變，都會對整個馬圈造成決定性的影響，不過香港賽馬一向鴻福齊天，甚麼困難都可迎刃而解的！



朱鎮輝