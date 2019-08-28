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﻿馬場浮世繪——兩匹香港馬出發首爾

2019-08-28 列印
　　「逍遙自在」和「豹子頭」將在明日凌晨運往韓國，為出賽作好準備，而兩駒的練馬師將於下周三才出發，以在當地監督馬匹的最後試跑。另一方面，有消息指出，原定韓國盃和韓國短途錦標均為國際三級賽，但因今年日本賽駒不獲邀請，令整體參戰馬的級數未達水平，最後可能不會被評為三級賽。

馬場浮世繪
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