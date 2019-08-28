﻿希威森目標長駐

新馬季的兩位新面孔公司騎師希威森和薛恩，於昨日晨操完畢後，在馬會賽馬事務執行總監夏定安和受薪董事韋敦彥陪同下，與傳媒見面介紹自己。來自南非的希威森是目前在港的騎師中，年紀最輕的一位。昨日在記者會上，希威森表示期望可盡快在香港打響頭炮，以爭取獲馬會續牌，最終目標是可以長期在港發展。



廿一歲的希威森雖然年紀輕輕，但已贏過兩屆南非冠軍騎師，而他在南非獲冠軍練馬師泰利的全力支持，根本不愁無好成績，但他坦言既有機會來港發展，實在難以抗拒︰「我一直有留意香港賽馬，知道這兒的賽事水準甚高，而且過往有不少南非騎師在港都取得佳績，所以即使我在南非的發展甚佳，但當我知道有機會來港客串，便毫不猶豫立即應承，因為這確是不能錯過的機會。我知道在香港從騎跟南非很不同，要一早主動向練馬師爭取座騎，而當報名表公布時，大部分參賽馬匹根本已定配搭。所以平日我亦會努力和練馬師及馬主建立關係。我已準備好努力學習兼全程投入，希望能盡快適應環境，從而盡早取得好成績。」



希威森接着表示，抵港後對香港的環境和沙田馬場的設施都很滿意，亦很享受每天工作。他謂在這次為期半年的客串期內，並無訂下贏馬數字為目標，只希望能夠取得練馬師的信任而獲足夠支持，有助爭取可觀頭馬，藉以成功獲馬會續牌，達至長期留港的心願。



周日開鑼賽事，希威森暫得五匹座騎出賽，他表示有好幾匹馬都具爭勝機會，其中列陣於五班千六米的「金津輝煌」，是由向來支持新公司騎師的苗禮德供騎。苗禮德則說︰「希威森來自南非兼獲評價甚高，我很高興他能夠來港客串，當然亦很樂意提供座騎予他。『金津輝煌』未嘗在沙田贏馬，但競逐五班賽肯定具競爭力，我冀望今仗牠在希威森胯下能跑出水準，贏馬最好不過。」



特約記者：文傑