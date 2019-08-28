﻿鍊金手記——新季發掘騎師寶藏

近季散倉例子特別多，皆因有多名練者成績持續不振而被收回牌照，剛季更有麥菲文季中掛冠求去。雖然馬房成績低迷各有原因，但馬迷亦喜歡從中發掘寶藏，以剛季為例，「幸運神駒」、「不羈的風」及「烽煙四喜」等轉倉後表現脫胎換骨可見一斑。



新季除韋達開倉外，練馬師陣容未有變動，雖未有類似散倉寶藏可以發掘，惟筆者卻認為可向未獲發牌的騎師埋手。



要數上季最不起眼的外籍騎師，相信夏禮賢及波健士肯定榜上有名，兩人或許不諳香港賽事模式，陣上屢失戎機，因此若曾於兩者胯下接近的賽駒，新季換人後便值得跟進。



開鑼戰報名表已於日前公布，其中「奮鬥同心」、「追風者」、「探險家」及「三圓馬覓路」等均符合上述條件，且看會否馬上見真章。



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