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﻿馬場浮世繪——馬王慶功宴賀兩大功績

2019-08-29 列印
﻿馬場浮世繪——馬王慶功宴賀兩大功績
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　　為慶祝「美麗傳承」上季創下單季贏八W及刷新累積獎金最多這兩項紀錄，馬主郭氏家族昨晚假灣仔某大酒店設宴慶祝，場面盛大，大摩、潘頓及摩廐員工都有出席。

馬場浮世繪
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