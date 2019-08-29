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﻿馬場浮世繪——新例准先戴頭罩閘前除

2019-08-29 列印
　　馬會昨日公布今季起，參賽馬可只在亮相圈及前往起步點的途中戴頭罩，陣中卻可無此配備。為作以資識別，這類非在賽事中使用的頭罩以黃色為記，並限定有關馬匹要於入亮相圈前套上，直至抵達起步點後方可除下，且有關馬匹於日後亦須續用此配備，直至獲董事批准除去。而每次賽事須佩戴亮相頭罩馬匹的名單，馬會都會特別公布。

馬場浮世繪
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