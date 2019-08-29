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﻿馬場浮世繪——馬會邀安全顧問獻策

2019-08-29 列印
　　為確保日後不論是比賽時或晨課上一旦發生不幸事故，鞍上人可得到更好照顧，以及盡量減低傷者情況惡化的可能，馬會從愛爾蘭聘來一位馬場安全顧問，他將在下月底來港逗留五天，視察沙田和快活谷的馬場環境、場內安全設施，以及了解現時遇事時的拯救工作與急救程序，然後提出改善建議。

馬場浮世繪
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