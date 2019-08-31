﻿馬場浮世繪——鄭雨滇有望英國復出

前香港騎師鄭雨滇在一六年被罰停牌八個月後，在翌年不獲發牌，之後轉戰英國並在郗國思馬房工作，至去年二月一日正式向英國賽馬會申請騎師牌照，其後獲英國馬會回覆，認為鄭雨滇不適合持有騎師牌照，不過牌照委員會經過長時間考慮後，覺得即使鄭雨滇過往在香港有不良紀錄，但他已盡全力去學習英國賽馬及賽制，同時亦善用來之不易的機會，亦得到練馬師的尊重，而且郗國思亦對其嚴加監管，因此，在這個特殊情況之下，小組在上月初決定，只要鄭雨滇答應並符合多項附帶條件，便會對他簽發騎師牌照。



鄭雨滇需要先經過體能測驗，以及參加由英國賽馬會指定的有關賽事條例和賽事安全等的課程，並在有關的考試取得及格，並要提供自己使用的手機服務供應商的資料，之後便會獲得發牌。至於在取得牌照之後，另附帶九項條件，包括在持牌期間，他個人所登記的手機紀錄不能刪除，如果手機一旦違失或損壞，需要在二十四小時之內通知英國馬會；另外他需要保存所有銀行戶口紀錄及單據，在英國馬會要求時可以呈交等等。



有關騎師牌照將在生效後十二個月再作檢討。至於鄭雨滇將於何時正式復出，目前仍未有定案。



馬場浮世繪