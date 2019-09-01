﻿勝在有方——埼豐新鮮感出冷

「埼豐」上季初可第三次贏四班賽，其後評分欠優勢時尚能加添兩次季軍。同父馬田草成績甚佳，本身上季尾501場次於千四米能在強組得第五名，鄰近對手及幾匹蹄下敗將其後均能入前兩名，證明田草至少有四班中級能力。其後常配吳嘉晉減分，但仍可在谷草千二跟「無價寶」和「轉數高」跑近。休了三個月後有足夠新鮮感，快馬多兼場地起變化更考驗氣量，可像上季尾的「自由旺」和「全勝姿態」般落班即在欠依據路程出大冷。



「爪皇轟天」上季初可在田草千二跟超級馬「超新星」串Q，季尾則在賺形勢下擊退再出贏馬之「無價寶」，落班如際遇好也有機會出頭。「領闖者」上季曾跑田草千二於劣勢下能追近其後跑得好之「韋小寶」和「惜多福」，排檔轉佳，有足夠新鮮感衝入前列。



方駿暉