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﻿翠絲過兩關——葵涌精英勁無比

2019-09-01 列印
　　上季尾筆者經常提及，五班千二米其實是極弱組別。在第二場中，共有七駒今次降班作賽，這幾駒只要稍有能力，相信機會必較原班馬更高。當中「葵涌精英」上季能在四班千四米取得殿軍，已證明本身具備競爭力；翌仗再跑全程外遊，擺明為求為減分。如今求仁得仁，身處五班必屬超級分子，隨時可一網打盡，爆冷而回。

　　第八場「勁無比」上季開鑼日即勝，證明休出威力大。雖然今次是馬房次選，不過廄侶「紅衣優駿」配牌仔始終效果難料，反而前駒由贏開的利敬國壓陣，排位亦佳，令人安心得多，一於捧場。

珊翠絲
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