﻿健談馬事——薈力之城變招求勝

第九場三班一千米，「追風者」今季情緒變得安定，隨之而令韁口變好，這轉變對其非常重要，丁冠豪大膽安排初出爭直路賽，也許有好無壞，跑出水準，足夠贏此組短途馬。
子健
警方反對民陣在今日舉行「八三一」集會遊行之後，昨日大搜捕在反修例活動中涉違法者，至少拘捕十人，包括香港眾志成員黃之鋒與周庭，指兩人六月二十一日包圍灣仔警察總部期間，涉煽惑他人明知而參與未經批准集結等罪...
2019-08-31
深圳市羅湖區日前發生一宗公寓樓坍塌事故，據當局公佈初步調查，指該樓宇因基樁遭暗渠水侵蝕而導致樓宇傾斜。目前附近六十七棟樓房亦被納入預警範圍，而周四下午坍塌現場附近的裕暉大廈亦發生晃動，當局已疏散多名居民，檢測工作仍在進行中。 據深圳市羅湖區委宣傳部官方微博發佈，羅湖區南湖街道漁邨社區工作站反映，漁邨社區船步街五十二號裕暉大廈（主要用於倉庫和辦公使用）發生晃動（見圖）。 當局接報後立即疏散轉移樓內所有人員，並在樓宇周邊設置警戒線加強管控。目前，專家的檢測工作正在緊張進行中。
2019-08-31
日本前八佰伴集團總裁和田一夫於八月十九日去世，享年九十歲。相關人士於周四向日本傳媒透露，他是因身體衰竭而於靜岡縣伊豆之國市的家中去世。 和田一夫的母親和田加津，被認為是NHK經典日劇《阿信》的原型。據...
2019-08-31
位於薄扶林的貝沙灣，是區內大型豪宅屋苑，大部份單位都可享有臨海美景。是次帶大家參觀該屋苑頂層複式單位，面積1751方呎，屋主曾斥資400萬裝修，室內處處流露獨特品味，住客更可以在私家大平台及天台，盡覽...
2019-08-31
中美貿易戰釋出樂觀消息，市場憧憬九月有望重啟貿易磋商，推動恒指於八月最後一個交易日靠穩，早段高開308點創全日高位，報26011點，惟二萬六關口阻力甚大，指數升勢隨即收窄，更一度倒跌167點，見全日低...
2019-08-31
祖雲達斯主帥沙尼因肺炎缺席了首輪意甲，有傳他康復進度良好，今晚聯賽主場可望復出指揮球隊倒戈舊主拿玻里。這名六十歲教頭更得到翼鋒杜格拉斯哥斯達許諾，會鞠躬盡瘁為球隊全取三分，今仗直取主勝。 消息指早前患肺炎的沙尼康復進度理想，本周每日都親臨訓練場，在辦公室透過直播觀看球隊訓練情況，今晚更可望復出領軍。如果沙尼今晚順利復出，回歸意甲首仗即倒戈舊主拿玻里。 哥斯達為沙尼鞠躬盡瘁 祖記翼鋒杜格拉斯哥斯達承諾︰「沙尼為今場作出了很多部署，無論他能否在場邊監軍也好，我也會盡力達到他要求，贏下今場別具意義的賽事。」這位廿八歲鋒將上輪意甲錄得射門和關鍵傳送各兩次，還有五次成功過人，...
2019-08-31
身穿控制裝置遙控機械人，已不是電影情節，現實中也可以在腰間佩戴造型獨特的控制器，然後操控擂台上的格鬥機械人──GANKER EX，如影隨形般使出絕技，將對手擊倒，箇中樂趣非一般電子格鬥遊戲可比擬。 關...
2019-08-31
羅仲謙恨生仔恨到流口水，曾多次揚言有小朋友嘅家庭先夠完整。噚日40歲生日的楊怡收到老公愛的Order即作出配合，大半年來深居簡出，被老公收埋「養生」。據知，兩公婆不設防之餘仲參考生仔秘方，中西合璧全力...
2019-08-31
八月二十九日是畫家吳冠中先生的百歲誕辰紀念日，全國各地許多美術界組織都舉辦了紀念活動，香港的「一畫廊」也為此舉辦了一個別開生面的展覽，名為《吳冠中與香港》。 這是一個以吳先生以往多次來香港拍的照片為主題的展覽，照片中可見大畫家在香港畫畫、會客、辦展等情景，內容十分豐富。眾所周知吳先生愛香港，他把大批重要的作品都捐給了香港美術館。在這次相片展中，可以看到吳先生在香港留下的足跡，還有許多香港人所熟悉的人物也都跟他同場出現，當年中國留法畫家中的三劍客：林風眠、趙無極和吳冠中，原來也曾在香港相聚留影。 「一畫廊」主人方毓仁老兄是吳冠中作品在香港的重要推手，跟吳先生相識相交數十年，方...
2019-08-31
第九場三班一○○○米。今場大熱門「知道必勝」是插三班初出的上季新馬賽頭馬，雖然一般而言，三歲馬在季初的難度較高，但因為同屬上季新馬賽新星的「忠心勇士」，上季尾以兩歲之身插三班輕勝，則前駒自然也水漲船高了，有誰敢說牠不夠爭？ 不過，要留意同場有一匹「萬事叻」在陣，筆者曾不止一次指出，凡是有此駒在陣的賽事，全屬快步速，加上今仗是其季內初出，在新鮮感滿瀉之下，照計步速想慢都難。如是者，「萬事叻」與「知道必勝」兩匹快馬，會否兩敗俱傷呢？ 若真的出現超快步速，能受惠的很有可能是有千四米氣量的馬。「神威敖翔」過往四季雖然首戰從未上名，但當中三季是在告達理馬房，此數據未必準確。若論實力，...
2019-09-01