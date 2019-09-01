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﻿健談馬事——薈力之城變招求勝

2019-09-01 列印
　　第三場一班千二米。「薈力之城」七月曾放草，然後北上從化，大摩上季未曾安排牠上從化，肯變招，點會無目的？睇數據，上季有唔少馬，北上回港後變得不一樣，今季轉四歲的「薈力之城」，去一去從化，會唔會有唔同？當然有待求證，但縱無進步，以上季後期跑千二、千四的上名水準，今場受讓磅，抽二檔，競爭力大致都足夠，相對情況相近的大熱「帝豪福星」，也許有過之而無不及！

第九場三班一千米，「追風者」今季情緒變得安定，隨之而令韁口變好，這轉變對其非常重要，丁冠豪大膽安排初出爭直路賽，也許有好無壞，跑出水準，足夠贏此組短途馬。

子健
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