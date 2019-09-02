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﻿馬場浮世繪——韋達開倉首日即贏馬

2019-09-02 列印
﻿馬場浮世繪——韋達開倉首日即贏馬
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　　今季新開倉的韋達馬房，昨午派出七駒應戰，結果憑第二匹參戰馬「明月昇輝」勝出從練後的首場頭馬，賽後他第一時間走到凱旋門，並與太太和女兒擁抱及熱吻，表現相當高調。之後輪到蘇偉賢上前祝賀，韋達從騎時與他是好拍檔，如今彼此都是練馬師存在競爭，但友情不減。

　　韋達接受訪問時表示：「儘管今天我的身分已經轉為練馬師，但其實與做騎師時分別不大，都是要盡力爭取頭馬。當然，作為練馬師的滿足感有時可能更大，正如今仗『明月昇輝』雖然只是勝出五班賽，但能夠讓其重踏正軌並且出頭，的確令人相當興奮。」

馬場浮世繪
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