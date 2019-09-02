﻿馬場浮世繪——蟲草之星為米雪賀壽

利物浦周六英超作客3:0輕取般尼，四輪全勝之餘並將跨季聯賽連勝走勢增至十三場，刷新隊史頂級聯賽連勝紀錄。然而翼鋒沙迪奧文尼末段不滿拍檔穆罕默德沙拿太「獨食」而不是味兒，領隊高普而更選擇換走他，此子立即發脾氣，出現不和諧一幕。 高普賽後表示事件已迅速平息：「他明顯很失望。他是一個比較情緒化的球員，就如我們一樣。比賽期間有些事情未如他所想，但與換人無關，我們已在更衣室解決了，現在沒有任何問題。」

2019-09-02