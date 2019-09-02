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﻿馬場浮世繪——蟲草之星為米雪賀壽

2019-09-02 列印
﻿馬場浮世繪——蟲草之星為米雪賀壽
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　　演員米雪今日生日，而她有份的「蟲草之星」昨日剛好上陣，於是其他馬主團體成員特別為她在馬場辦生日會，結果「蟲草之星」在尾場三班千四米順利取勝，成為米雪的賀壽馬。

馬場浮世繪
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