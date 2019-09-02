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﻿馬場浮世繪——下周日受注韓國兩賽

2019-09-02 列印
　　馬會將於下周日沙田日賽進行期間，從首爾馬場即場轉播韓國短途錦標（S1-1）（下午二時零五分）及韓國盃（S1-2）（下午三時十五分）來港，並設立彩池接受投注。香港賽駒在韓國短途錦標往績甚佳，「積多福」於二○一六年的首屆賽事奪冠，「藍天堡馬」於二○一八年則僅以短距離屈居亞軍。今年，石廄「豹子頭」將代表香港參賽。而羅廄「逍遙自在」將與主隊精英及代表美國和英國的良駒，在千八米的韓國盃一較高下。「豹子頭」和「逍遙自在」均會由何澤堯執韁，而上述韓國賽事的最後出賽馬匹名單及排位，將於九月六日星期五公布。

馬場浮世繪
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