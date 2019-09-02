﻿何澤堯後上封王 告東尼帽子戲法 帝豪福星四捷捧特首盃

昨日新馬季開鑼，第一項錦標是特首盃，結果由沈廄「帝豪福星」奪得，馬房另贏「跑得威」，全部由潘頓經手。至於何澤堯亦與呂健威攜手起孖，勝出「金鎗六十」及「蟲草之星」，騎者並且後來居上成為騎師王。其餘告東尼憑「加州更好」、「精彩鬥士」及「萬事叻」贏三W，前兩駒都由杜美爾報捷，但騎者亦因陣上犯規被罰停賽四日。



沈集成昨日與潘頓合作憑「愛跑得」及「帝豪福星」攜手起孖，前駒勝出今季首W，後駒則四出四捷兼捧特首盃。沈集成表示：「『跑得威』為我帶來新馬季的第一場頭馬，當然令人感到高興，但今仗主要贏在潘頓的出色發揮。至『帝豪福星』上季雖然曾經受傷，但在季尾其實已經可以再跑，我則向馬主黃順源提議，索性不為此駒報名出賽，讓牠自然成長更多，果然今季進步甚大，並且順利四連捷，證明部署正確，至於下仗目標如何，仍有待賽後狀態而定，而今仗的亞軍廄侶『四季旺』，下仗將角逐十月一日的慶典盃。」



至於昨日成為騎師王的何澤堯，憑呂廄「金鎗六十」及「蟲草之星」梅開二度。前駒馬主陳家樑賽後說：「雖然『金鎗六十』上季最後一仗落敗，但今季初出回師最正宗的千二米，即能跑回本身水準，後上擊敗對手取勝，演出的確有進步，希望牠能夠扶搖直上，升上一班賽競逐。」



此外，昨日首次派馬出賽的韋達，憑貝力斯策騎的「明月昇輝」取得開倉後首場頭馬。韋達賽後說：「我從練後首天派馬即交出頭馬，內心當然相當激動。『明月昇輝』絕非容易策騎，所以我每天晨課都親自策騎操練，讓牠學懂將馬頭伏下，集中精神競跑，由兩周前開始，其狀態愈來愈好，今仗賽前我覺得倘非臨場有雨，應該很具機會爭勝，結果順利取勝。」



另一方面，楊明綸和梁家俊兩位華將昨日也有馬贏，前者為「嘉應精英」取得跨季孖寶，練馬師容天鵬笑說:「我馬房的『極速前進』上季曾擊敗『舞士精神』，巧合地今次廐侶『嘉應精英』又再壓倒『舞士精神』勝出。當然，『嘉應精英』的確質素良好，今仗賽前操練充足，最擔心是排三檔起步，跑直路賽不算有利，幸好仍能奏凱而回，預計牠負輕磅跑三班賽續有機會爭勝。」



而梁家俊則為「大金庫」打開勝門，練者高伯新透露：「『大金庫』上季表現非常一般，實在令我難掩失望。但可能牠是北半球馬，需要更多的時間適應環境成熟進步，如今經過暑期休養生息之後，今仗在新季可以一出即報捷，而且取勝姿態良好，贏來有餘未盡，相信稍後跑千六米將更合適，今季前景值得看好。」



記者：文傑、亨利