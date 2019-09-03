﻿逍遙自在征韓馬主信心強

譚秉智雖然首次做馬主，但過程相當精采，愛駒「逍遙自在」不但已贏出三場頭馬，更獲邀遠征韓國，於本周日在首爾馬場將角逐總獎金接近六百萬港元的韓國盃。他表示希望愛駒與另一匹香港代表「豹子頭」能雙雙交出好成績，一同為港爭光。



譚秉智大前季中籤之後，立即找來好友幫手，即過往引入過不少良駒來港的「翠龍」馬主劉業強，為自己物色馬匹。原來後者曾向譚秉智介紹兩匹曾出賽的自購馬，一匹是「歡樂之光」，另一匹就是「逍遙自在」，最終選購了後駒，馬主譚說：「劉業強選馬確有獨特的一套方法，不會只着眼於馬匹血統和身高、體重之類，更能看出牠們的步姿是否良好，以及是否有鬥心。當時他曾對我說，『歡樂之光』的質素較高，但我還是揀了『逍遙自在』。」



「歡樂之光」其後在港大放異彩，上季更贏出香港盃，至於「逍遙自在」服役至今成績雖佳，但成就始終不及前駒，不過譚秉智對此有以下觀點：「坦白說，自己是有一點點後悔，不過『逍遙自在』本身賽績也出色，除了能贏馬之外，更是目前泥地千八米贏馬時間的紀錄保持者，而且由前季出賽至今只有三場不獲獎金，如今更獲邀出戰海外大賽，所以對我而言，以『逍遙自在』和『歡樂之光』比較，其實都是不相伯仲了。」



「逍遙自在」上周四運抵韓國備戰，譚秉智表示練馬師羅富全指馬兒一切正常，至於為何選擇配華將何澤堯，他說是羅富全的意思，因為何澤堯是目前最佳華人騎師之一，騎功毋庸置疑，而且今次是他首次策騎香港馬出戰海外大賽，肯定特別有鬥志。況且「逍遙自在」離港前已曾交何澤堯過檔試泥閘，結果輕鬆勝出，證明人馬合拍。



被問到對「逍遙自在」今戰期望，譚秉智回答說：「『逍遙自在』今仗代表香港出賽，至於另一匹『豹子頭』則代表香港出戰韓國短途錦標，我認識該駒馬主，亦會與其練馬師徐雨石於今季合作，因此，我希望『逍遙自在』和『豹子頭』均能夠為港爭光，若兩駒均走入三甲甚至贏馬，我便心滿意足。」



特約記者︰文傑