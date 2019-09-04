洪荒駿駒石哥寄望恩

練馬師徐雨石將於今午離港前往韓國首爾，為「豹子頭」周日出戰韓國短途錦標作賽前最後備戰工作。因此，本周日沙田賽事徐雨石將不會在場督戰，但當日四場泥地賽的石廄參戰馬將全數強配薛恩，肯定不會因廄主不在場而影響鬥志。



「豹子頭」上周四凌晨已運抵韓國，隨即投入操練，但暫時只以踱步慢跳為主，至今早才會由騎馬人策騎在首爾馬場沙地跑道快跳。徐雨石說：「由香港至韓國的旅程，『豹子頭』只輕了五磅左右，故毋須太多時間便已恢復原本體重，更難得的是馬兒適應環境甚快，近期不論是操練或是由馬伕牽引在馬房範圍踱步，牠都顯得氣定神閒，情緒良好，這有助牠以最佳狀態迎戰。雖然當地氣象部門預測，周末將有颱風吹襲韓國，首爾馬場的沙地跑道或會受天雨影響，而『豹子頭』能否適應這種場地，暫時乃未知之數，但我們必定全力以赴，爭取最佳成績。」



石廄泥地賽成績向來突出，上季及前季分別取得十三及十五場泥地頭馬，周日馬房派遣參加泥地賽的四匹賽駒將全數交由薛恩壓陣，石哥表示由於對方在暑假期間是最早來港開操，故彼此已有溝通，今戰遂提供座騎支持。



對於列陣五班泥地千二米的「洪荒駿駒」，練者則有以下分析：「『洪荒駿駒』無論在正常或受天雨影響的泥地出賽，都能夠發揮得好，而且跑法相當機動，早前由薛恩過檔試閘時走勢良好，今次順理成章交由他主轡，希望能跑出水準，爭取前列最佳名次而回。」



快馬 「好好利高」上季曾在泥地短途取得兩捷，周日再跑同程，徐雨石表示馬兒速度良好，但稍嫌有時陣上太重口，如果早段太快，便會影響後勁，希望牠年長一歲之後，逐漸學會稍為留力，這樣爭勝便更有把握。另外「天賜寶」早前試閘走勢甚佳，勇態已經冒起，惟經上季後期連番拼搏之後，目前評分漸達飽和，希望憑路合和態勇的優點彌補評分高企的不足。



特約記者︰文傑