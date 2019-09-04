  • 2019年9月4日 星期三
  • 27º
  • 87%
熱門： 林鄭月娥請辭港澳辦驅魔方仲賢

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——凱旋門大賽日港注碼投法國

2019-09-04 列印
　　雖然香港馬會與法國投注機構PMU暫未簽署「匯合彩池」協定，但下月六日在隆尚馬場舉行的凱旋門大賽日，其全球匯合彩池安排已有定案。屆時，香港彩池所收集到的注碼，將直接匯入法國彩池。原因是凱旋門大賽乃歐洲最重要的賽事之一，投注額一向龐大，所以投注額相對較少的香港彩池，將會全數轉投到法國彩池，湊成全球彩池的一部分屬合理安排。今次安排，也展示出馬會搞「匯合彩池」並非單向，而日後法國馬迷投注香港賽事的注碼，就會轉到香港彩池，雙方有來有往，體現合作精神。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd