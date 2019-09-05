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﻿馬場浮世繪——十月從化速度馬術比賽延期

2019-09-05 列印
　　香港賽馬會一直致力透過從化馬場向內地公眾推廣香港世界級的賽馬運動，並希望藉著舉辦純演示性速度馬術比賽，協助從化發展成為旅遊熱點，為從化經濟發展作出貢獻。首次純演示性速度馬術比賽已於2019年3月在從化馬場圓滿舉行，並獲得外間正面的回應。所以馬會原定計畫於今年10月舉行第二次速度馬術比賽，而這次馬術比賽將會以吸引香港馬主、馬會會員和內地馬主參與為目標。

然而，鑑於香港目前的情況，馬會認為難以達成有關目標。經過與從化合作夥伴商議後，決定將第二次純演示性速度馬術比賽延遲至明年；待新日期正式確定，將再作公布。

馬場浮世繪
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