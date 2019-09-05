  • 2019年9月5日 星期四
  • 25º
  • 97%
熱門： 撤回修例林鄭月娥謀殺學生彈弓

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——馬圈慈善足球賽本月上演

2019-09-05 列印
　　本周周中沒有夜馬舉行，所以多位騎師前晚又相約一起踢足球，娛樂之餘又可收喼弗功效，一舉兩得。曾經在大前季和前季舉行的慈善足球賽「香港賽馬會社區盃」，今年已經落實復辦，將在本月二十二日星期日下午三時在旺角大球場舉行，屆時將有現役十二位騎師參加，他們將分配到「雷神邀請隊」和「桂神邀請隊」，與多位退休著名足球員組成球隊出賽，另外年輕時曾在德國乙組球隊效力的馬會行政總裁應家柏，亦已落實加入「雷神邀請隊」，到時將落場獻技。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd