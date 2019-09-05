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﻿馬場浮世繪——石羅兩倉主昨起程赴韓國

2019-09-05 列印
　　練馬師徐雨石和羅富全昨午乘坐同一航班前往韓國首爾，監督旗下的「豹子頭」和「逍遙自在」在周日出賽前的最後備戰情況。徐雨石會一直留在當地，直至下周一才回港；但羅富全則會在今早觀看「逍遙自在」操練後，日內先回港處理廄務，然後於周六與該駒馬主譚秉智再一同前往韓國，以便在周日督戰。

馬場浮世繪
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