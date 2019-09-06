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﻿馬場浮世繪——首爾馬場勢受天雨影響

2019-09-06 列印
  由於溫帶氣旋「玲玲」正面吹襲韓國，首爾最近兩天都落大雨。根據當地氣象部門預測，「玲玲」將於周六最接近首爾，至周日舉行韓國盃和韓國短途錦標時，料已離開，故此這兩場賽事如期上演的機會甚大。不過首爾馬場的沙地跑道情況，將極有可能受近日天雨影響。本報記者就訪問了去年曾在韓國客串數月並贏出逾三十W的巴西騎師冼文諾，他指出如果首爾馬場跑濕沙，一般以前領或守在前列競賽的馬匹會表現較佳，但是內疊場地情況會較差，所以馬匹要避免貼欄，走外欄反而較有優勢。

馬場浮世繪
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